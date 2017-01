Politische Experten und Ökonomen hat der Amtsantritt von Donald Trump nicht in Feierlaune gebracht. Sie sehen eher die Risiken und sind skeptisch, dass er seine Versprechen einhalten kann.

Ian Bremmer hat ein klares Urteil über die Antrittsrede von US-Präsident Donald Trump. "Es hat niemals so eine nationalistische Rede eines US-Präsidenten in der Nachkriegszeit gegeben", tweetete der bekannte amerikanische Politologe. Und: "So lange niemand außerhalb der USA zuhört, ist ja alles in Ordnung."

US-Medien schreiben, dass Trump eine verspätete Wahlkampfrede gehalten hat. Bis auf ein paar Floskeln versuchte er kaum, die Hand zu seinen Gegnern auszustrecken. Hillary Clinton erwähnte er gar nicht erst. "Antrittsreden zeigen oft eine scharfe Wendung im Ton vom Wahlkampf zum Regieren, vom Anstacheln der Anhänger zum Werben um die Skeptiker", schreibt etwa "Politico". "Trump lieferte statt dessen eine Wahlkampfrede: eine populistisch-nationalistische Mischung von Klagen und dem Versprechen, die bisherige politische Praxis mit Stumpf und Stiel auszurotten."

Schon im Vorfeld der Rede versuchten Experten ...

