Der Bundesregierung liegen Informationen vor, dass die türkische Armee in ihrer Offensive in Syrien zusammen mit der als Terrororganisation gelisteten Vereinigung Ahrar al-Scham kämpft. Das erklärte die Regierung in einer als geheim eingestuften Antwort auf eine Anfrage der Fraktion der Linken im Bundestag, schreibt der "Spiegel" in seiner aktuellen Ausgabe.

In Deutschland ist die Mitgliedschaft in dieser Organisation strafbar, die Justizbehörden führen mehrere Gerichtsverfahren gegen Mitglieder von al-Scham. Bei der türkischen Offensive auf die vom "Islamischen Staat" (IS) besetzte nordsyrische Stadt al-Bab kommen auch "Leopard"-Panzer aus deutscher Produktion zum Einsatz, mindestens zehn davon sind von Kämpfern des IS in den Kriegshandlungen zerstört worden. Im vergangenen halben Jahr hat die Bundesregierung der Lieferung von Ersatzteilen für gepanzerte Fahrzeuge im Wert von rund einer halben Million Euro an die Türkei zugestimmt, darunter auch für Kampfpanzer.