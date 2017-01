Die schwere diplomatische Krise in Westafrika um den langjährigen Machthaber von Gambia, Yahya Jammeh, ist gelöst. In einer landesweiten Fernsehansprache kündigte er seinen Rücktritt an.

"Ich denke, dass es nicht nötig ist, auch nur einen Tropfen Blut zu vergießen", sagte Jammeh. Zuvor hatten Truppen aus dem Senegal und der Staatengemeinschaft ECOWAS mit Billigung der Vereinten Nationen die Grenze überschritten, um einen Machtwechsel durchsetzen. Zuletzt hatten sich auch die Streitkräfte gegen Jammeh gestellt und erklärt, die eindringenden Verbände nicht zu bekämpfen. Jammeh, der das Land seit einem Militärputsch vor 22 Jahren regierte, hatte Anfang Dezember Wahlen gegen seinen Herausforderer Adama Barrow verloren.

Nachdem er die Niederlage zunächst eingestanden hatte, änderte er später seine Meinung und forderte eine Wiederholung des Wahlganges. Barrow war später aus dem Land geflohen und am Donnerstag in der gambischen Botschaft in der senegalesischen Hauptstadt Dakar vereidigt worden.