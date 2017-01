Donald Trump lieferte keine präsidiale Rede, sondern eine Kampfansage. Übellaunig im Ton. Eisenhart in der Sache. Er rechnete mit dem politischen Establishment ab. Die Trump-Agenda klingt nach Bürgerkrieg. Ein Kommentar.

Was wir gestern von Donald Trump gehört haben, war keine präsidiale Rede, sondern eine Kampfansage. Übellaunig im Ton. Eisenhart in der Sache. Change minus Hope. Donald Trump nutzte seine Antrittsrede zur Abrechnung mit dem politischen Establishment und lieferte dabei nichts Geringeres als ein populistisches Manifest.

Bisher hätten die Eliten sich immer nur selbst gefeiert, sagte er: "Ihre Siege waren nicht eure Siege, ihre Triumphe waren nicht eure Triumphe". Diesmal werde die Macht nicht von einer Partei an die nächste, sondern von Washington direkt an das Volk übergeben. In dessen Auftrag will er seine Amerika-First-Politik durchsetzen, das heißt Fabriken "zurückholen", den Islamismus "ausrotten", das von Drogengangs angerichtete "Blutbad" in den Städten beenden, und die Nato-Partner sollen für ihre Sicherheit künftig selbst zahlen. Die Trump-Agenda klingt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...