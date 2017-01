Zeitenwende in Washington: Donald Trump ist nun tatsächlich Präsident und geht bereits seine Agenda an. Per Federstrich lockert er Obamas Gesundheitsreform. Der Protest verstärkt sich.

Wenige Stunden nach seiner Vereidigung als 45. Präsident der USA hat Donald Trump der Ankündigung einer radikalen Kehrtwende erste Taten folgen lassen. Im Oval Office leitete Trump am Freitagabend Schritte gegen die Gesundheitsreform seines Vorgängers Barack Obama ein.

Das Weiße Haus setzte zudem mit sofortiger Wirkung staatliche Regulierungen aus, die zum Teil erst kürzlich von der vorangegangenen Regierung veranlasst wurden. In vielen Städten im Land gab es Proteste gegen den neun Präsidenten, im Zentrum von Washington kam es zu Ausschreitungen. Die Polizei sprach von mehr als 200 Festnahmen allein in der Hauptstadt wegen Randale.

Am Freitag hatte Trump auf den Stufen des Kapitols seinen Amtseid abgelegt. Danach hielt der 70-Jährige eine kurze Antrittsrede, in der er ein düsteres Bild vom Zustand des Landes zeichnete.

Vor allem an der wirtschaftlichen Situation und dem politischen Establishment in der Hauptstadt machte er seine Kritik fest. Dass Washington ...

