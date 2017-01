2017 wird in Afghanistan schlimmer als 2016 - das ist der Tenor eines wichtigen UN-Berichts zur humanitären Lage. Er meldet unter anderem 1500 neue Binnenflüchtlinge pro Tag.

Die Vereinten Nationen erwarten für 2017 weitere 450 000 Kriegsvertriebene in Afghanistan, zusätzlich zu den bereits in 2016 registrierten knapp 630 000 Binnenflüchtlingen. Das geht aus dem neuen Humanitären Aktionsplan der Vereinten Nationen hervor, der am Samstag in der afghanischen Hauptstadt Kabul vorgestellt wird. Der immer zum Jahresanfang vorgelegte Plan der Koordinationsagentur der UN für humanitäre Hilfe, OCHA, gilt als eines der umfangreichsten Dokumente zur Lebenslage der Afghanen. Für 2017 sieht er eine weitere Steigerung vieler Negativrekorde aus 2016 voraus. 9,3 Millionen Menschen werden demnach in diesem Jahr in Afghanistan in Not sein - ein Anstieg um 13 Proeznt im Vergleich zum Vorjahr. Mit einer geschätzten Bevölkerung von rund 30 Millionen Menschen wäre das fast ein Drittel aller Afghanen.

5,7 Millionen Menschen wollen ...

