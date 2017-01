Österreichs Hauptstadt ist in das Visier eines Attentäters geraten: Ein 18-Jähriger plante einen Anschlag in Wien. Die Bedrohung sei so groß wie nie gewesen. Die Bevölkerung wurde zur Vorsicht aufgerufen.

Die vereitelte Terrorattacke in Wien soll kurz bevorgestanden haben. Es gebe "Hinweise, dass ein solcher Anschlag sehr zeitnah geplant" war, sagte der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit im Innenministerium, Konrad Kogler, am Samstag im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...