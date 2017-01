Der kanadische Premierminister geht mit Trump auf Kuschelkurs - und auch Regierungen im Nahen Osten wollen die Zusammenarbeit mit den USA intensivieren. In Mexiko und Russland fallen die Reaktionen indes verhalten aus.

Justin Trudeau geht mit Trump auf Kuschelkurs. Von Trumps "America first"-Rhetorik zeigt sich der kanadische Premierminister unbeeindruckt - und will weiterhin eine enge Partnerschaft mit dem Nachbarland fortsetzen. Denn in seiner Erklärung setzte er auf ein gutes Miteinander und ein Fortbestehen der engen Beziehungen zwischen beiden Ländern. "Kanada und die USA haben eine der engsten Partnerschaften zwischen zwei Ländern der Welt", betonte Trudeau in seiner Glückwunsch-Adresse an Trump. "Diese fortdauernde Partnerschaft ist unerlässlich für unsere gemeinsame Prosperität und Sicherheit."

Er hob dabei den Nutzen hervor, den beide Länder von "robusten Handels- und Investitionsbeziehungen und integrierten Volkswirtschaften" haben, die Millionen Arbeitsplätze in Kanada und den USA stützten. "Wir beide wollen Volkswirtschaften bauen, in denen die Mittelklasse eine faire Chance auf Erfolg hat", meinte Trudeau unter Anspielung sowohl auf Wahlkampfaussagen Trumps als auch auf seine eigene Wahlkampagne 2015, die die Mittelklasse in den Mittelpunkt stellte. Er hob zudem die Kooperation in Fragen der nationalen Sicherheit und bei der Grenzsicherung hervor.

Die liberal-konservative Tageszeitung "Globe and Mail" beschrieb die Reaktion der Trudeau-Regierung, die die "ideologische Antithese von Mr. Trump" sei, auf die Wahl Trumps und dessen Amtseinführung als "Prototyp" für eine gute Reaktion auf dessen Provokationen. Trump sei nun der Präsident der USA und "es ist an der Zeit, den Schock zu überwinden und damit zu beginnen, die Gefahren ruhig abzuschätzen und zu entschärfen". Der beste Weg, Trump zu neutralisieren, könne sein, über seinen Pöbeleien und Wutanfällen zu stehen. "Es wird nicht leicht sein, aber es muss gemacht werden", schreibt die "Globe". Wie man so schön zu sagen pflege, solle man "niemals mit einem Stinktier in einen Pisswettbewerb treten, vor allem wenn das Stinktier das mächtigste Tier im Wald sei".Die konservative "National Post" kommentierte, Trump habe eine Vision der Größe Amerikas geliefert, aber keine Vision, wie das erreicht werden könne. Jeder, der erwartet habe, Trump sei durch seinen Sieg vielleicht etwas milder geworden, demütiger oder versöhnlicher gegenüber Kritikern, der habe mit der Inaugurationsrede eine "Einführung in die Realität" bekommen. In gewisser Weise sei in seiner Rede nichts neu gewesen.

Bemerkenswert aber sei die Aggressivität der Botschaft und Trumps offensichtliche Verachtung für die Personen, die hinter ihm auf der Bühne standen und die Art, wie jene ihre Macht ausgeübt haben. Es sei unklar geblieben, wie Trump all seine Ziele erreichen wolle, zumal in den vergangenen Wochen bei den Senatsanhörungen ein Kabinettskandidat nach dem anderen ausgesagt habe, dass er viele von Trumps fundamentalen Überzeugungen nicht teile. Die Zeitung verweist auf Aussagen der designierten Außen- und Verteidigungsministers und seines potenziellen Handelsbeauftragten, die zu Russland, der Rolle der Nato oder der Bedeutung des nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta von Trump abweichende Ansichten geäußert haben. Dass nichts von dem, was Trump sage, unbesehen für bare Münze genommen werden könne, sei ...

