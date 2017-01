Die Terrororganisation war zuletzt vermehrt in der Stadt im Nordwesten des Landes aktiv. Jetzt haben die Taliban bei einem Sprengstoffattentat in Parachinar mindestens 21 Menschen getötet.

Im Nordwesten Pakistans sind bei einem Anschlag auf einen Gemüsemarkt am Samstag mindestens 21 Menschen getötet worden. Rund 40 Menschen seien bei dem Sprengstoffattentat in Parachinar in der Region Kurram verletzt worden, sagte der ...

