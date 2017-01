Europäische Rechtsparteien veranstalten in Koblenz einen Kongress. Besonders die europäische Flüchtlingspolitik wird von Politikern wie Marine Le Pen und Frauke Petry scharf kritisiert. Das löst Proteste aus.

Die Chefin des französischen Front National (FN), Marine le Pen, wirft der Bundesregierung eklatantes Versagen in der Flüchtlingspolitik vor. "Diese Einwanderungspolitik ist eine Katastrophe", sagte sie am Samstag in Koblenz bei einer Veranstaltung der Fraktion Europa der Nationen und der Freiheit (ENF) im Europa-Parlament.

Bundeskanzlerin Angela Merkel habe gegen den Willen der Deutschen Hunderttausende Flüchtlinge ins Land gelassen, sagte die Vorsitzende der rechtsextremen Partei. Dies sei eine unverantwortliche Politik. Die deutschen Großkonzerne hätten die Migranten aufnehmen wollen, nicht die kleinen Unternehmen und die Bürger.

Im vergangenen Jahr habe die angelsächsische Welt mit dem Brexit und der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten begonnen, für ihre Freiheit zu kämpfen, sagte Le Pen. 2017 würden die Nationen Kontinentaleuropas folgen, sagte sie mit Blick auf Wahlen in Frankreich, Deutschland und den Niederlanden. Der Europäischen Union warf Le Pen vor, antidemokratisch zu sein und den Mitgliedsstaaten nationale Eigenheiten zu untersagen. "Der Euro verbindet uns nicht, er kettet uns an." Jedes Land müsse das Recht ...

