Berlin (ots) - Berlin - Der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Oppermann hat die Antrittsrede von US-Präsident Donald Trump scharf kritisiert. "Ich fand die nationalistische Antrittsrede des neuen Präsidenten abstoßend", sagte Oppermann dem Berliner "Tagesspiegel" (Sonntagausgabe). Deutschland und Europa müssten nun sehr genau darauf achten, dass ihre Interessen auch unter den neuen Machtverhältnissen in den USA gewahrt blieben, mahnte der SPD-Politiker: "Europa muss enger zusammen rücken."



