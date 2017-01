Berlin (ots) -



Aktueller Hinweis: Die Messe Berlin begrüßt am 22. Januar um 13.30 Uhr den 100.000. Besucher der Grünen Woche 2017 mit einem Präsentkorb des Partnerlandes Ungarn (Eingang Halle 19).



Grüne Woche-Zahl des Tages: Kaum zu fassen: In der Blumenhalle 2.2 der Internationalen Grünen Woche sind sage und schreibe 36.000 Meter Weidenzweige dekorativ verbaut worden.



Grüne Woche-Zitat des Tages: "Die Grüne Woche ist eine sehr gute Veranstaltung. Sie ist eine Feier für Landwirte und eine tolle Möglichkeit für Besucher, die Landwirtschaft zu genießen." Han Changfu, Landwirtschaftsminister der Volksrepublik China, bei seinem heutigen ersten Grüne Woche-Besuch.



- BMEL: Illegale Hölzer und "Wald-Mensch-Balance" - Erlebnis-Bauernhof: AgrarScouts berichten über Landwirtschaft - Dialog Lebensmittel: Food-Quiz - Ungarn: Wein gehört seit jeher zur ungarischen Kultur - Biohalle: Bioforschern über die Schulter schauen - Gefährdete Entenrassen - Immer mehr Frauen drängt es zur Jagd - Erlebniswelt Heimtiere: Wiederkehrer Wolf - Nachwuchskampagne des Zentralverbands Gartenbau - Für Kinder: Forschen mit nachwachsenden Rohstoffen - Lust aufs Land: neues Infoportal ländliche Räume - Trend-Food-Markthalle 12: schwarz essen - Kooperation: Mecklenburg-Vorpommern und Estland - Wiedergeburt des DDR-Softeises - Europapremiere für Liechtensteiner Käse - Südtirol erwägt Kooperation mit Bayern - Wieder da: Malta mit traditionellen Produkten - Bioprodukte von der Fröhlichen Farm aus Bulgarien - Portugal: von Vanilletörtchen bis Meersalz aus Tavira - Neu dabei: Kambodscha mit Cashew-Nüssen - Lettland: von Rote Beete-Pulver bis Mehlbeerenwein - Neue Kaffeemarke aus Westafrika - Aserbaidschan startet Weininitiative - Afghanistan bei Safran an der Spitze - Alaska Seelachs erstmals auf der Grünen Woche - Bayerisch schlemmen und reisen - Frau Bouillon aus NRW kennt 220 Apfelsorten - Cheese Curds made in Brandenburg



