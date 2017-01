Im Samstagabendspiel des 17. Spieltags der Bundesliga hat der Tabellen-Zweite RB Leipzig 3:0 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Damit können die Sachsen ihren Rückstand von drei Punkten auf den Tabellenführer Bayern München halten.

Frankfurt steht mit 29 Punkten auf Platz sechs. Die Gäste aus Frankfurt mussten bereits nach drei Minuten einen herben Rückschlag hinnehmen. Torwart Lukas Hradecky spielte in höchster Not außerhalb des Strafraums den Ball mit der Hand und sah folgerichtig die Rote Karte. Nur circa zwei Minuten später konnten die Gastgeber durch ein Tor von Marvin Compper in Führung gehen: Der eingewechselte Keeper Heinz Lindner hatte einen Freistoß von Marcel Halstenberg aus dem Winkel geholt - der Ball fiel aber Compper vor die Füße.

Die Leipziger kontrollierten das Spiel im ersten Durchgang weitgehend. Die Hessen kämpften aber aufopferungsvoll. Dennoch konnten sie den zweiten Leipziger Treffer kurz vor der Pause nicht verhindern: Timo Werner köpfte in der vierten Minute der Nachspielzeit eine Freistoßvorlage ins lange Eck. Auch im zweiten Durchgang kontrollierten die Sachsen weitgehend die Partie.

Für die endgültige Vorentscheidung sorgte ein Eigentor des Frankfurter Verteidigers Jesus Vallejo in der 67. Minute. Am ersten Spieltag der Rückrunde müssen die Leipziger gegen Hoffenheim ran, Frankfurt spielt in Gelsenkirchen.