US-Präsident Trump will schnell eine Achse mit Großbritannien aufbauen. Deutschland muss noch warten.

Die britische Premierministerin Theresa May wird nach Angaben der US-Regierung in der kommenden Woche den neuen Präsidenten Donald Trump in Washington treffen. Wann genau die Begegnung stattfindet, war aus der Erklärung von Trumps Sprecher Sean Spicer am Samstag zunächst nicht klar auszumachen. Der Präsident werde den ersten Staats- und Regierungschef aus dem Ausland "am Donnerstag empfangen, wenn Theresa May aus Großbritannien am Freitag nach Washington kommt", sagte Spicer in der Erklärung. Nachfragen ließ er nicht zu, berichtet Reuters. Das ist allerdings nicht ungewöhnlich, auch die Obama-Pressesprecher haben oft nur kurze Statements verlesen. May bereitet gerade den Austritt ihres Landes aus der EU vor und hat deutlich gemacht, dass sie einen harten Schnitt ohne Zugang zum gemeinsamen Binnenmarkt will. Sie plant, den Austrittsantrag bis Ende März in Brüssel stellen. Danach bleiben für die Scheidungsverhandlungen zwei Jahre Zeit. Trump hat das Brexit-Votum der ...

