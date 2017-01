Übernahmestories an der Börse >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang Übernahmen an der Börse: Wetten auf das große Fressen Anleger, die ihre Angel richtig werfen, können Aktien von Übernahmekandidaten an Land ziehen und satte Kursgewinne kassieren - oder selbst ins Netz gehen. Wie und wo Übernahmespekulationen 2017 funktionieren könnten.

Den vollständigen Artikel lesen ...