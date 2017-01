Donald Trump versucht an seinem ersten vollen Arbeitstag, Brücken zum CIA zu schlagen. Im ohnehin gespannten Verhältnis zu den Medien legt der neue Präsident indes noch einmal nach.

Nach wiederholter Kritik an den US-Geheimdiensten hat Donald Trump an seinem ersten vollen Arbeitstag als Präsident der CIA einen Besuch abgestattet. "Ich stehe so hinter euch", betonte Trump im Hauptquartier des Auslandsgeheimdiensts in Langley im Staat Virginia. Jegliche Vorstellung einer "Fehde" zwischen ihm und den Geheimdiensten gehe auf die Medien zurück. Seinen Auftritt nutzte Trump zudem, um die Presse für deren Berichterstattung über seine Amtseinführung zu kritisieren: Die Zahl der Besucher bei seiner Vereidigung sah der neue Präsident von Journalisten nicht korrekt wiedergegeben.

Am Samstag waren die dreitägigen Feiern rund um Trumps Amtseinführung zum Abschluss gekommen. Dass er zum Auftakt seiner Präsidentschaft bereits die CIA-Zentrale aufsuchte, deuteten Beobachter als Zeichen für Bemühungen um einen Neuanfang in seinem gespannten Verhältnis ...

