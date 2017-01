Arbeitnehmer dürfen sich in Deutschland zusammenschließen und für ihre Interessen eintreten. Hat die Koalition mit ihrem Gesetz zur Tarifeinheit das Grundrecht angegriffen? Darum geht es jetzt in Karlsruhe.

Vor der Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts zum Tarifeinheitsgesetz hat der Beamtenbund dbb vor den Folgen der Regelung gewarnt. Das Gesetz beschränke massiv die grundgesetzlich garantierte Koalitionsfreiheit der Arbeitnehmer, sagte dbb-Chef Klaus Dauderstädt der Deutschen Presse-Agentur.

An diesem Dienstag und Mittwoch findet vor dem Ersten Senat des Gerichts die seit Monaten mit Spannung erwartete mündliche Verhandlung über das Gesetz statt. Es trat 2015 in Kraft und stellt klar, dass in einem Betrieb nur der Tarifvertrag jener Gewerkschaft gilt, die dort die meisten Mitglieder hat.

