Die Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, Hannelore Kraft, hat ihrem Innenminister Jäger (beide SPD) den Rücken gestärkt. "Ich mache da niemandem persönlich einen Vorwurf", sagte Kraft der Zeitung "Bild am Sonntag".

Es sei ein Fehler gewesen, die Überwachung des Berlin-Attentäters Anis Amri einzustellen, so Kraft. Doch sei man im Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum von Bund und Ländern "mehrmals" gemeinsam zu diesem Schluss gekommen. "Es werden anhand von Erkenntnissen Entscheidungen getroffen und dabei können leider auch Fehler passieren", sagte Kraft. "Nach der Beurteilung der Behörden waren die rechtlichen Hürden zu hoch, Amri in Abschiebungshaft nehmen zu können", so die Ministerpräsidentin weiter.

Es gebe keinen Grund für einen Rücktritt Jägers.