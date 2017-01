Hunderttausende Frauen marschieren in amerikanischen Großstädten gegen Donald Trump. In Manhattan allein versammeln sich mindestens 200.000 Menschen und kämpfen für ihre Rechte. Ein Bericht aus der Mitte des Protests.

Die junge Frau hat ein eindeutiges Angebot für Donald Trump: "Kiss My Muslim Ass", steht auf ihrem Plakat. Eine andere setzt sich für die First Lady ein: "Free Melania." Eine dritte schlägt Melania vor, ihren Mann zu vergiften. Eine Parole lautet: "Pussy grabs back." Auf einem anderen Plakat erklärt eine Frau etwas ausführlicher, dass sie die "kleinen Hände" des US-Präsidenten auf keinen Fall in die Nähe ihrer Unterwäsche lassen wird. Ein Plakat, das drei Frauengesichter zeigt, darunter eines mit muslimischem Schleier im Design der US-Fahne, enthält ein ganzes Manifest. Es endet mit den Worten: "Ich lasse mich nie mehr unterdrücken."

Ich habe mich einer Freundin angeschlossen und bin zum Frauen-Marsch (Women's March) im Westen von Manhattan gegangen. Und bin in dem unübersehbaren Meer von Menschen zwischen der 5th Avenue und dem Hudson River keineswegs der einzige Mann. Ans Marschieren ist einstweilen nicht zu denken, immer mehr Menschen strömen dazu, nichts geht mehr vorwärts oder rückwärts, wobei die Polizei in ihrem Wahn, möglichst viele Metallgitter aufzustellen, alles noch schlimmer macht.

Hunderttausende Frauen, aber auch ...

