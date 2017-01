Mainz (ots) -



Das ZDF-Magazin "WISO" hat im Rahmen einer Stichprobe sechs Schwarztees verschiedener Hersteller in einem akkreditierten Labor auf Pflanzenschutzmittel untersuchen lassen. Das Ergebnis: Alle Produkte enthielten mindestens vier unterschiedliche Pestizide.



Im negativen Spitzenreiter (Eilles Assam Spezial) fand das Labor sogar Rückstände von zehn unterschiedlichen Pestiziden. Grenzwerte für die Einzelstoffe wurden dabei nicht überschritten. Die J.J. Darboven GmbH & Co. KG betont in einer Stellungnahme gegenüber "WISO", das Produkt entspreche "der europäischen Gesetzgebung, insbesondere dem Lebensmittelrecht".



In fünf der sechs Produkte wurde außerdem Anthrachinon nachgewiesen. Anthrachinon ist ein Stoff, der unter anderem zur Abwehr des Vogelfraßes nach der Aussaat eingesetzt wird und in der EU wegen der Gefahr für Anwender und Verbraucher nicht mehr zugelassen ist. Anthrachinon gilt als krebserregend.



Der Tee der Eigenmarke des Discounters Lidl lag mit einem Gehalt von 0,02 mg/kg laut Laborbefund genau auf dem zulässigen Grenzwert und war damit gerade noch verkehrsfähig. Lidl betont in einer Stellungnahme, dass die eingesetzten Rohwaren individuell untersucht würden. Im Rahmen dieser Untersuchungen sei "kein gesetzlich relevanter Wert für Anthrachinon festgestellt" worden. Einzig im Ostfriesen Teefix von Teekanne fand das Labor kein Anthrachinon.



Das ZDF-Magazin "WISO" berichtet über den Schwarztee-Test in der Sendung am Montag, 23. Januar 2017, 19.25 Uhr. Es moderiert Moderation: Marcus Niehaves.



