CDU und CSU verlieren in einer aktuellen Meinungsumfrage bundesweit weiter an Wählergunst. In Nordrhein-Westfalen bleibt das Rennen zwischen SPD und Union knapp.

Die Union verliert einer Umfrage zufolge weiter in der Wählergunst. Wie das Meinungsforschungsinstitut Emnid für die "Bild am Sonntag" erhob, büßen CDU/CSU im Vergleich zur Vorwoche erneut einen Zähler ein. Die Union erreicht jetzt 36 Prozent, die SPD wie in der Vorwoche 21 Prozent. Die Linke legt um einen Punkt auf elf Prozent zu.

