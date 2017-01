Air Asia will ab dem Sommer wieder Europa anfliegen. Der Billigflieger aus Malaysia will zunächst London und dann Frankfurt ansteuern. Tickets nach Bangkok sollen maximal 200 Euro kosten.

Die malaysische Billigfluglinie Air Asia will im Sommer ihre Flüge nach Europa wieder aufnehmen. Zunächst sei eine Strecke von der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur nach London geplant, bald darauf von der thailändischen Metropole Bangkok nach Frankfurt, sagte Airline-Chef Tony Fernandes der Deutschen Presse-Agentur am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos.

Tickets ...

Den vollständigen Artikel lesen ...