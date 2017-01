Die Deutsche Post DHL will ihr Investitionsverhalten auch nach dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Donald Trump nicht verändern. In einem Interview mit "Bild" (Montag) antwortete der Vorstandsvorsitzende Frank Appel auf die Frage, ob sein Konzern künftig mehr in den USA investieren werde und im Gegenzug weniger in Deutschland: "Nein, wir ändern unsere Strategie nicht. Wir investieren dort, wo unsere Kunden sind und wir Wachstum erwarten. Da spielt das Land keine Rolle."

Appel betonte zugleich, die deutsche Wirtschaft brauche keine Angst vor Trump zu haben. "Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Die deutsche Wirtschaft hat viele starke Unternehmen, die auch in den USA viele Arbeitsplätze aufgebaut haben", sagte Appel gegenüber "Bild".