Kitzbühel (ots) - Kitzbühel im Hahnenkammfieber - darauf freuen sich Wintersportfans aus der ganzen Welt. Magnetisch zieht die legendärste Sportstadt der Alpen auch Prominente an.



Im vergangenen Jahr glänzten hier Oscar-Preisträgerin Gwyneth Paltrow und Topmodels wie Lena Gercke und Irina Shayk. Heuer punktet Kitz nach ausgiebigen Schneefällen mit perfekten Pisten und traumhaftem Wetter.



Nach dem Auftakt-Sieg von Mathias Mayer beim Super-G ist insbesondere die österreichische Prominenz begeistert. Bei Presserummel und Partyslalom zeigt sie sich in Feierlaune.



Nicht nur die Rennläufer, vor allem die Gamsstadt präsentiert sich dieser Tage in winterlicher Top-Form. Das 77. Hahnenkamm-Rennen fasziniert - und die gesamte Region profitiert von diesem einzigartigen Mythos.



VIDEO Download und Einbindungsdetails finden Sie [hier] (http://www.tourismuspresse.at/redirect/hahnenkamm).



Video(s) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalvideo-Service sowie im OTS-Videoarchiv unter http://video.ots.at



Rückfragehinweis: Kitzbühel Tourismus Hinterstadt 18 A-6370 Kitzbühel t: +43 5356 66660-25 f: +43 5356 66660-55 www.kitzbuehel.com info@kitzbuehel.com



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/4768/aom



*** TP-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.TOURISMUSPRESSE.AT ***



TPT0001 2017-01-22/11:24



OTS: Kitzbühel Tourismus newsroom: http://www.presseportal.de/nr/75408 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_75408.rss2