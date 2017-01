Der 1. FSV Mainz 05 und der 1. FC Köln haben sich am 17. Spieltag in der 1. Bundesliga mit 0:0 unentschieden getrennt. In der ersten Spielhälfte bemühten sich beide Teams, klare Chancen gab es jedoch nur wenige.

Nach der Pause spielten die Mainzer mit Schwung und erhöhten den Druck auf das Kölner Tor, wurden jedoch kaum gefährlich. Auch die Kölner zeigten sich weiter bemüht, allerdings vernachlässigte keines der beiden Teams entscheidend die Deckung.