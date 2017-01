Bremen (ots) - Versuche, Strategien zum Umgang mit dem Älterwerden und dem Bevölkerungsschwund zu entwickeln und sie auf eine breite Basis zu stellen, sind oft schwer vermittelbar. (...) Da ist Zuversicht statt Zweckoptimismus gefragt - etwas, das greifbar erscheint. Wie die Kampagne "Willkommen im Wendland", die der Region Fachkräfte und das eigene Fortbestehen sichern will. Noch besser, wenn es jemand richtig krachen lässt - mit einer spektakulären Aktion wie in Ottenstein. Jungen Familien das Grundstück zu schenken, wenn sie bauen wollen, ist ein gutes Lockmittel. Und es wirkt.



