Halle (ots) - Die Türkei verlässt den Weg des Republikgründers Mustafa Kemal Atatürk, der sie nach Westen und in die Moderne führte. Mit der Abkehr von den Prinzipien der Demokratie und der Gewaltenteilung kehrt sie Europa den Rücken und wendet sich den Despotien Mittelasiens zu. Die geopolitischen Folgen sind noch gar nicht absehbar. Und allen jungen Türken, die sich eine weltoffene, demokratische Türkei wünschen, wird die Zukunft verbaut. Schon jetzt verlassen Akademiker das Land in Scharen. Nun ist die letzte Phase eingeleitet: das Referendum des Volkes, das im April stattfinden soll. Doch es ist fraglich, wie fair eine solche Abstimmung unter dem herrschenden Ausnahmezustand sein kann.



OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2



Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200