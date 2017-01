In Frankreich haben die Anhänger der Sozialisten am Sonntag über ihren Kandidaten für die Präsidentschaftswahl abgestimmt: Ersten Ergebnissen zufolge lagen der frühere Bildungsminister Benoît Hamon und der ehemalige Premierminister Manuel Valls vorn. Nach Angaben der Wahlleitung kam Hamon nach Auszählung der Stimmzettel in knapp der Hälfte aller Wahllokale auf rund 35 Prozent der Stimmen, Valls kam auf gut 31 Prozent.

Die beiden aussichtsreichsten Bewerber treffen am kommenden Sonntag in einer Stichwahl aufeinander. Der frühere Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg, der laut den ersten Ergebnissen auf gut 18 Prozent der Stimmen kam, rief seine Unterstützer dazu auf, bei der Stichwahl für Hamon, der zum linken Parteiflügel gehört, zu votieren. Der amtierende Präsident François Hollande hatte angesichts schlechter Umfragewerte auf eine Kandidatur verzichtet. Die Präsidentenwahl in Frankreich soll im April und Mai stattfinden.