- Trotz Eis und Schnee: Andreas Mikkelsen/Anders Jaeger gewinnen beim ersten Start im SKODA FABIA R5 den berühmtesten Lauf der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2) - Triumph des Teams: Jan Kopecky/Pavel Dresler machen Doppelsieg für SKODA Motorsport in der WRC 2 bei der 85. Rallye Monte Carlo perfekt - Pontus Tidemand/Jonas Andersson überzeugen mit Topzeiten - Perfektes Jubiläum: 40 Jahre nach Triumph des SKODA 130 RS an gleicher Stelle - Michal Hrabánek: "Einer der Höhepunkte in unserer 116-jährigen Motorsportgeschichte"



Jubeltag im Fürstentum Monaco: Andreas Mikkelsen hat einen Meilenstein in der Erfolgsstory von SKODA Motorsport gesetzt. Der norwegische Rallye-Star triumphierte gleich bei seinem ersten Start im SKODA FABIA R5 gemeinsam mit Navigator Anders Jaeger (N) in der WRC-2-Wertung der 85. Rallye Monte Carlo. Die Teamkollegen Jan Kopecky/Pavel Dresler (CZ/CZ) machten den Doppelsieg für SKODA beim ältesten und prestigeträchtigsten Lauf der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2) perfekt. Vor 40 Jahren hatten Václav Blahna (CZ) und sein Copilot Lubislav Hlávka (CZ) mit ihrem SKODA 130 RS in der Klasse bis 1.300 ccm an gleicher Stelle triumphiert.



"Dieser Doppelsieg bei der Rallye Monte Carlo ist einer der Höhepunkte in unserer 116-jährigen Motorsportgeschichte. Die 'Monte' ist die berühmteste Rallye der Welt und hier zu triumphieren, ist etwas ganz Besonderes. Ein großes Kompliment geht an Andreas Mikkelsen und Anders Jaeger, die bei schwierigsten Bedingungen mit Eis und Schnee ihre ganze Klasse und ihren außergewöhnlichen Speed gezeigt haben", kommentierte Michal Hrabánek. Der Direktor von SKODA Motorsport lobte die Leistung des gesamten Teams: "Die ganze Mannschaft von den Mechanikern über die Ingenieure bis zu unseren beiden Werksduos mit Jan Kopecky und Pavel Dresler sowie Pontus Tidemand und Jonas Andersson hat einen überragenden Job gemacht. Das ist natürlich der optimale Start ins neue Rallye-Jahr 2017."



Und die perfekte Art den SKODA Triumph vor vier Jahrzehnten bei der ,Monte' gebührend zu feiern. Die drei FABIA R5 des Werksteams erinnerten mit einer Sonderlackierung mit blauen und roten Streifen an den Erfolg von 1977. Neben dem spektakulären Outfit begeisterte aber vor allem die Leistung der Turbo-Allradler von SKODA Tausende Fans. Der FABIA R5 war wie schon im gesamten Rallye-Jahr 2016 das beste Auto seiner Klasse. Bei extrem schwierigen Bedingungen - eisige Passagen wechselten sich mit Schneematsch und sauberem Asphalt auf den Serpentinenstraßen durch die Alpen ab - übernahm SKODA Pilot Andreas Mikkelsen mit einer Bestzeit in der ersten gezeiteten Wertungsprüfung am Donnerstag gleich die Führung. Diese baute der 27 Jahre alte Norweger mit überragenden Topzeiten aus und konnte sich am Sonntag nach gut 350 Kilometern als überlegener Sieger feiern lassen. Mikkelsen/Jaeger triumphierten mit 3:25,4 Minuten Vorsprung vor den Teamkollegen Kopecky/Dresler.



"SKODA hat mir einst den Weg in die große Rallye-Welt geebnet und jetzt mit diesem Triumph zurückzukommen, ist speziell für mich. Danke an das ganze Team, ich bin froh, SKODA diesen Erfolg bei der legendären 'Monte' schenken zu können. Der SKODA FABIA R5 ist ein gutes Rallye-Auto und ich bin zufrieden mit unserer Leistung", kommentierte Mikkelsen, der am Sonntag auch die legendäre Klettertour auf den über 1.600 Meter hohen Col de Turini bei Schneefall erfolgreich meisterte. Er hatte vor seinen vier Team-Weltmeistertiteln mit Volkswagen Motorsport in den Jahren 2011 und 2012 die Intercontinental Rally Challenge im SKODA FABIA SUPER 2000 gewonnen. Im FABIA R5 holte er nun seinen ersten Klassensieg bei der Rallye Monte Carlo und wurde bei der Siegerehrung auf dem ,Place du Palais Princier' gefeiert.



Fast ebenso groß war die Freude bei Jan Kopecky: "Es ist genial, dass SKODA mit einem Doppelsieg von der Rallye Monte Carlo nach Hause fahren kann." Der andere SKODA Werkspilot Pontus Tidemand (S) war bei seiner ersten ,Monte' nicht für die WRC-2-Wertung eingeschrieben, unterstrich aber mit Copilot Jonas Andersson (S) als Elfter im Gesamtklassement der Rallye seine Klasse. Tidemand/Andersson werden bei der nächsten WM-Rallye vom 9. bis 12. Februar in ihrer Heimat Schweden um WRC-2-Punkte fahren: "Es ist ja kein Geheimnis, dass wir um den Titel in der WRC 2 mitkämpfen wollen." Das Werksteam von SKODA Motorsport hatte im Vorjahr durch Esapekka Lappi/Janne Ferm (FIN/FIN) erstmals die WRC-2-Titel in der Fahrer- und Beifahrerwertung gewonnen. Das Rallye-Jahr 2017 hat nun mit einem weiteren historischen Triumph begonnen.



1. Mikkelsen/Jaeger (N/N) SKODA FABIA R5 2:11:15,4 Std. 2. Kopecky/Dresler (CZ/CZ) SKODA FABIA R5 + 3:25,4 Min. 3. Bouffier/Giraudet (F/F) Ford Fiesta R5 + 6:36,7 Min. 4. Camilli/Veillas (F/F) Ford Fiesta R5 + 9:55,8 Min. 5. Gilbert/Jamoul (F/B) Ford Fiesta R5 + 11:36,8 Min.



Der SKODA FABIA R5 war bei der Rallye Monte Carlo das überragende Auto seiner Klasse. In 13 der 15 gezeiteten Wertungsprüfungen toppte der Turbo-Allradler aus Tschechien die Zeitenliste in der WRC-2-Wertung. Andreas Mikkelsen setzte dabei zehn Bestzeiten, Teamkollege Jan Kopecky war drei Mal der schnellste Pilot.



