Heftige Proteste gegen Rumäniens neues sozialliberales Kabinett: Viele Bürger, darunter der Staatschef Iohannis, sind empört über Regierungspläne, die Antikorruptionsgesetzgebung zu lockern. Zentausende protestieren.

In Rumänien sind am Sonntagabend zehntausende Menschen, unter ihnen der bürgerliche Staatspräsident Klaus Iohannis, friedlich auf die Straße gegangen, um gegen die von der sozialliberalen Regierung geplante Lockerung von Antikorruptionsgesetzen zu protestieren. Der Vorsitzende der mitregierenden Sozialdemokraten (PSD), Liviu Dragnea, warf Iohannis vor, einen "Staatsstreich" zu planen, zumal er an einer "nicht genehmigten" Demonstration teilgenommen habe.

"Ich bin hier, um meine Empörung auszudrücken. Eine Clique von Politikern mit strafrechtlichen Problemen will Gesetze ändern, will den Rechtsstaat ...

