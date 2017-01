Die Flüchtlingspolitik in der EU ist von der unreflektierten Willkommenskultur in einen radikalen Abschottungs-Wettlauf umgeschlagen. Ein Beispiel aus Österreich zeigt die ganze moralische und rechtliche Orientierungslosigkeit in Europa.

Es begann mit einem umstrittenen "Willkommen". Willkommen in eine Gesellschaft, die unfähig ist eine gemeinsame, einheitliche und humane Flüchtlingspolitik zu leben. Stattdessen ist sie tiefgespalten. Ihre Politiker schaffen konsequent inhumane Erlässe, Anordnungen und "Gesetze", um vor allem Menschen in prekärer Not - Menschen auf der Flucht - die notwendige Hilfe zu untersagen. Die durch die Genfer Flüchtlingskonvention definierten internationalen Flüchtlingsrechte werden mit Füßen getreten. Die europäische Dublin III-Verordnung ist offiziell dazu da, um zu klären, welches Land für das Asylverfahren eines Flüchtlings zuständig ist. In der Praxis ermöglicht diese Verordnung den europäischen Politikern, dass Flüchtlinge hin- und hergeschoben werden und am Ende niemand für sie zuständig sein will. Noch bevor ...

