Die gängige Praxis, dass globale Konzerne ihre Profite über Outsourcing und Steuer-Oasen maximieren, hat die Ungerechtigkeit global verstärkt. Die geplante Handels- und Steuerpolitik von US-Präsident Trump zwingt alle anderen Staaten zu einer Reaktion. Die Gefahr eines Crashs ist erheblich, wenn Trump einen Fehler macht.

Die Kampfansage des Präsidenten an das Establishment steht auf dem Prüfstand. Die Reform der Unternehmensbesteuerung soll helfen, die Industrie in den USA wiederaufzubauen. Doch die bisherigen Vorschläge deuten nur auf eine weitere Subvention für die global operierenden Großkonzerne hin. Ohne eine Überholung des Systems wäre das Programm zum Scheitern verurteilt - und zwar mit Crashgefahr. Die vergangene Woche hat mit dem jährlichen WEF-Forum in Davos und der Amtseinsetzung des neuen Präsidenten in den USA die Globalisierung und den freien Welthandel in den Vordergrund gerückt. Dabei stehen sich ideologische Zerrbilder gegenüber. Für die einen sind Globalisierung und freier Welthandel heile Welt, für Trump repräsentieren sie den Niedergang Amerikas. Beides ist falsch. Das Beispiel Apple zeigt, was für Defekte und perverse Verzerrungen die gegenwärtige Globalisierung hervorbringt. Dabei wären einfache Maßnahmen geeignet, die Fehlentwicklungen in den USA zu ...

