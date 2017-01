Die Probleme in den USA und in Deutschland können nicht einfach den Russen in die Schuhe geschoben werden. Die wirtschaftlichen Fakten zeigen: Wir haben es mit einem gravierenden Versagen der Eliten zu tun. Die Wähler mucken auf und verlangen Veränderung.

Ist die amerikanische Bevölkerung ausländerfeindlich und dumm oder könnten andere Gründe sie zu ihrer Wahl bewegt haben? Könnte es evtl. auch sein, dass dem Verständnis des Zeitgeistes, der Schein bestimmt das Sein, eine neue Facette hinzugefügt wurde? Von Donald Trump wurden sicher alle Register gezogen, um breite Bevölkerungsschichten hinter dem Ofen hervorzulocken. Diese ließen sich aber insbesondere locken, weil sich ihre an Barack Obama geknüpften Hoffnungen nicht erfüllten, sie aber nach wie vor eine große Sehnsucht nach Veränderung haben. Und es kann sein, dass Donald Trump nicht nur effiziente Instrumente zur Beeinflussung von Wählerschichten zur Verfügung hat, sondern auf tiefergehender Analyse wesentlicher amerikanischer Probleme aufbauende Konzepte, die den Substanzwert der USA tatsächlich wieder stärken können. Dann wird sich mancher, sollte er damit Erfolg haben, sicher fragen, wofür er sich im Wahlkampf hat instrumentalisieren lassen. Die mediale ...

