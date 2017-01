Düsseldorf (ots) - Die Einführung einer Vermögensteuer ist nach den Worten von Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt keine Grundvoraussetzung für eine Regierungsbeteiligung ihrer Partei. "Wir setzen doch jetzt nicht alle hunderte Programmpunkte absolut", sagte Göring-Eckardt der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe) auf die Frage, ob die Vermögensteuer in einem Koalitionsvertrag mit den Grünen stehen müsse. "Das Ziel muss drin stehen: Mehr Gerechtigkeit in unserem Land, auch mit Blick auf die Kluft zwischen Arm und Reich", sagte die Fraktionsvorsitzende. Es sei ein Skandal, dass in einem reichen Land wie Deutschland die Kinderarmut immer noch ein so großes Problem sei. "Die müssen wir endlich bekämpfen. Wie wir das Ziel erreichen, werden wir nach dem Wählervotum im September mit den anderen Parteien besprechen", sagte Göring-Eckardt. Den Grünen gehe es um einen zusätzlichen Beitrag der "ganz wenigen extrem reichen Menschen in unserem Land", deren Vermögen in den letzten Jahren sehr stark angewachsen seien. "Ich spreche von Mehrfachmillionären", sagte sie.



