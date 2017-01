US-Präsident Trump will seine Steuerunterlagen nicht veröffentlichen. Er kümmert sich offenbar wenig um die entsprechende Kritik der amerikanischen Medien.

US-Präsident Donald Trump hat nach Angaben seiner Beraterin und Wahlkampfsprecherin Kellyanne Conway nicht die Absicht, seine Steuerunterlagen zu veröffentlichen. Damit weicht Trump laut dpa von Wahlkampf-Äußerungen ab, in denen er eine andauernde Steuerprüfung als Grund für seine Weigerung angeführt hatte, seine Steuererklärungen offenzulegen. Conway zeigte sich in einem Interview des Senders ABC News am Sonntag unbeeindruckt von den Forderungen der Medien und sagte, dass die Angelegenheit die Bürger auch gar nicht kümmere. «Es hat die Leute nicht interessiert. Sie haben ihn gewählt, und lassen Sie mich das sehr klar machen: Die meisten Amerikaner sind sehr darauf konzentriert, wie ihre eigenen Steuererklärungen während Trumps Amtszeit aussehen werden - nicht wie seine aussehen.»

