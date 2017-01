FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 27. Januar:

MONTAG, DEN 23. JANUAR 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 05:30 J: All Industry Activity Index 11/16

07:00 NL: Philips Lightning Jahreszahlen 07:00 CH: SGS Jahreszahlen 11:00 D: Wincor Nixdorf Hauptversammlung 12:00 D: Bundesbank Monatsbericht 01/17 12:50 USA: Halliburton Q4-Zahlen 14:00 USA: McDonald's Q4-Zahlen

16:00 EU: Verbrauchervertrauen 01/17 (vorab) 22:05 UsA: Yahoo! Q4-Zahlen

SONSTIGE TERMINE B: Jahres-Pk der Europäischen Investitionsbank (EIB) EIB-Chef Werner Hoyer wird u.a. über Ergebnisse von Finanzierungsprogrammen informieren, an denen die Bank beteiligt ist - wie etwa den Europäischen Fonds für Strategische Investitionen (EFSI). 09:00 F: Neujahrs-Pk des Raketenbauers Airbus Safran Launchers (ASL 09:30 D: Pk Boston Consulting Group zum Firmenkundengeschäft von Banken Vorgestellt wird eine Analyse, die 300 Firmenkundenbanken weltweit untersucht. 10:30 D: Pressegespräch Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) zum Thema "Mit Trump, trotz Brexit: Wie die EU zu retten ist." 11:00 D: Pk Deutsche Telekom und Innogy SE zu Breitbandausbau 11:00 D: Pk Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV) zu Konjunkturprognose 2017 mit DSGV-Präsident Georg Fahrenschon und dem Chefvolkswirt der BayernLB, Jürgen Michels, Berlin 11:00 D: Pk Flughafenverband ADV zu Maßnahmen für einen wettbewerbsfähigen deutschen Luftverkehr mit dem neuen Präsidenten des Flughafenverbands, Michael Garvens, Berlin B: Treffen der Eurogruppe, Brüssel

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:30 KR: Samsung Electronics Q4-Zahlen 07:00 D: SAP Jahreszahlen 07:00 NL: Philips Jahreszahlen 08:00 GB: Easyjet Q1-Zahlen 09:00 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe und

DIENSTAG, DEN 24. JANUAR 2017

Dienste 01/17 (1. Veröffentlichung) 09:30 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/17 (1. Veröffentlichung) 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/17 (1. Veröffentlichung)

10:00 A: Raiffeisen Bank International ao Hauptversammlung 12:00 USA: Dupont Q4-Zahlen 12:40 USA: Johnson & Johnson Q4-Zahlen 13:00 USA: Verizon Q4-Zahlen 13:25 USA: Lockheed Martin Q4-Zahlen 13:30 USA: 3M Q4-Zahlen

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/17 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Verkauf bestehender Häuser 12/16

18:00 F: Arbeitslosenzahlen 12/16 22:00 USA: Alcoa Q4-Zahlen 22:30 USA: Texas Instruments Q4-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE AU: BHP Billiton Q2 Operation Report CHN: Alibaba Group Q3-Zahlen USA: Corning Q4-Zahlen USA: AK Steel Holding Q4-Zahlen USA: Seagate Q2-Zahlen USA: Cree Q2-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: BGH verhandelt im Streit zwischen Vodafone und der Deutschen Telekom wegen der Mietkosten für die "letzte Meile" zum Kunden-Telefonanschluss, Karlsruhe 09:30 D: 24. Handelsblatt Jahrestagung Energiewirtschaft (bis 26.01.), Berlin 09:30 LU: EuGH verhandelt über Besetzung des Tui-Aufsichtsrats 09:30 LU: EU-Gericht verhandelt über ein Hausverbot des Europaparlaments für russische Staatsbürger 10:00 D: Volkswirte des Bankhauses Sal Oppenheim zur Konjunkturentwicklung 2017, Frankfurt 10:00 D: Auftakt Verhandlung Bundesverfassungsgericht über das Tarifeinheitsgesetz nach Klagen von Gewerkschaften (bis 25.01.) 10:30 GB: Das höchste britische Gericht (Supreme Court) gibt sein Urteil zur Parlamentsbeteiligung beim Brexit-Verfahren bekannt 10:30 D: Pk Elektroverband ZVEI Jahresauftakt 2017 zu Konjunktur, Frankfurt EU: Treffen des EU-Ministerrates für Wirtschaft und Finanzen I: Verfassungsgericht urteilt über italienisches Wahlrecht, Rom

TERMINE MIT ZEITANGABE 03:00 CH: Logitech Q3-Zahlen (Call 14.30 h) 07:00 CH: Barry Callebaut Umsatz/Volumen Q1 2016/17 07:00 CH: Lonza Jahreszahlen (Pk 10.30 h) 07:00 CH: Novartis Jahreszahlen (Pk 8.45 h) 07:00 E: Banco Santander Jahreszahlen 08:00 EU: Acea Nfz-Neuzulassungen 12/16 08:45 F: Geschäftsklimaindex 01/17 10:00 D: ifo-Geschäftsklimaindex 01/17 11:30 D: Anleihe Laufzeit: 30 Jahre Volumen: 1 Mrd EUR 12:55 USA: United Technologies Q4-Zahlen 13:00 USA: State Street Q4-Zahlen 13:30 USA: Boeing Q4-Zahlen 13:30 USA: Abbott Laboratories Q4-Zahlen 15:00 B: Geschäftsklimaindex 01/17

MITTWOCH, DEN 25. JANUAR 2017

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

17:35 I: Tod's Umsatz 2016 22:00 USA: Qualcomm Q1-Zahlen 22:00 USA: AT&T Q4-Zahlen 22:15 USA: Ebay Q4-Zahlen

SONSTIGE TERMINE D: Die Bundesregierung legt ihre aktuelle Prognose für die deutsche Wirtschaft vor 09:30 LU: EU-Gericht urteilt über Sanktionen gegen russisches Unternehmen Das russische Staatsunternehmen Almaz-Antei wehrt sich vor dem EU-Gericht gegen seine Aufnahme in die EU-Sanktionsliste wegen Waffenlieferungen im Ukraine-Konflikt. 10:00 D: Abschluss Verhandlung Bundesverfassungsgericht über das Tarifeinheitsgesetz nach Klagen von Gewerkschaften, Karlsruhe 11:00 D: Jahres-Pk Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) zu Nahverkehrsbilanz 2016, Bahnpolitik und Lage des Schienengüterverkehrs 11:00 D: Pk zur CeBIT 2017 (20.-24. März), Hannover 14:15 D: G20-Konferenz Bundesbank und Bundesfinanzministerium "Digitising finance, financial inclusion and financial literacy" u.a. mit Bundesbankpräsident Jens Weidmann, Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und Bundesinnenminister Thomas de Maizière,

Wiesbaden 15:30 GB: BP stellt "Energy Outlook 2017" vor - Live Webcast mit BP-Chef Bob

Dudley und Chefökonom Spencer Dale. Energieausblick für die kommenden 20 Jahre 19:00 D: Vorabendveranstaltung zur Preisverleihung Best Cars 2017 der Zeitschrift "auto motor und sport" Stuttgart 19:00 D: Jahresempfang Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland (BID) u.a. mit Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD), Andreas Ibel, BID-Vorsitzender, Berlin B: Anti-Maut-Treffen in Brüssel Es treffen sich Staaten, die auch das mit der EU-Kommission abgesprochene deutsche Maut-Modell als diskriminierend empfinden. Vertreten sind Österreich, Frankreich, Luxemburg, die Niederlande, Belgien, Dänemark, Polen, Tschechien und Ungarn. D: Fortsetzung der Handelsblatt Jahrestagung Energiewirtschaft 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 D: Software Q4-Zahlen 07:00 S: Nordea Jahreszahlen 07:00 S: Tele2 Jahreszahlen 07:30 D: Zooplus Umsatz 2016 07:30 S: Ericsson Jahreszahlen 08:00 D: GfK-Konsumklimaindikator 02/17 08:00 GB: Sky Halbjahreszahlen 08:00 GB: Diageo Halbjahreszahlen 08:00 GB: Anglo American Q4 Production Report 08:00 GB: Sage Group Q1 Trading Statement 08:00 NL: Unilever Jahreszahlen 10:00 I: Einzelhandelsumsatz 11/16 10:30 GB: BIP Q4/16 (vorab) 12:30 USA: Southwest Airlines Q4-Zahlen 12:30 USA: Caterpillar Q4-Zahlen 12:45 USA: Dow Chemical Q4-Zahlen 13:00 USA: Bristol-Myers Squibb Q4-Zahlen 13:00 USA: Ford Motor Q4-Zahlen 13:00 USA: Raytheon Q4-Zahlen 13:00 USA: Biogen Q4-Zahlen

DONNERSTAG, DEN 26. JANUAR 2017

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 12/16 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: CFNA-Index 12/16 15:45 USA: Markit PMI Dienste 01/17 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Frühindikator 12/16 16:00 USA: Neubauverkäufe 12/16 17:45 F: LVMH Umsatz 2016 22:00 USA: Alphabet Q4-Zahlen 22:00 USA: Intel Q4-Zahlen 22:04 USA: Starbucks Q1-Zahlen 22:05 USA: Paypal Q4-Zahlen 22:09 USA: Microsoft Q2-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE CH: STMicro Jahreszahlen CDN: Potash Q4- und Jahreszahlen USA: Praxair Q4-Zahlen USA: Stanley Black & Decker Q4-Zahlen USA: Fiat Chrysler Automobiles Q4-Zahlen USA: JetBlue Airways Q4-Zahlen USA: Juniper Networks Q4-Zahlen

SOSNTIGE TERMINE 09:30 EU: EuGH-Urteil zu Strafen wegen Badezimmerkartells 10:30 D: Allianz Research Pressegespräch "Konjunkturzyklus und Inflation kehren zurück" 11:00 D: Bilanz-Pk Sparda-Bank Hessen, Frankfurt 11:00 D: Jahres-Pk Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) 12:00 D: Pk Bundesverband deutscher Banken (BdB) zu Auswirkungen des Brexit auf Banken und deren Kunden mit BdB-Hauptgeschäftsführer Michael Kemmer, Frankfurt 15:00 EU: Treffen der Euro-Finanzminister Auf der Agenda steht unter anderem das griechische Spar- und Reformprogramm. Außerdem Beratungen zum spanischen und litauischen Haushaltsentwurf für 2017 sowie zu den EU-Kommissionsempfehlungen zur Eurozone. D: Abschluss der Handelsblatt Jahrestagung Energiewirtschaft 2017 B: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker empfängt Montenegros Regierungschef Duško Markovic zu politischen Gesprächen D: Internationale Veranstaltung der Climate Transparency Initiative zu Klimaschutzzielen "Brown to Green Forum" 09:15 Rede Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD)

HINWEIS AUS: Feiertag, Börse geschlossen

FREITAG, DEN 27. JANUAR 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:00 D: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 01/17

06:45 CH: UBS Jahreszahlen 08:00 GB: BT Group Q3-Zahlen 08:45 F: Verbrauchervertrauen 01/17 09:00 E: Einzelhandelsumsatz 12/16 10:00 D: Thyssenkrupp Hauptversammlung, Bochum 10:00 EU: Geldmenge M3 12/16 10:00 I: Verbrauchervertrauen 01/17 12:00 S: Atlas Copco Jahreszahlen 12:55 USA: Colgate-Palmolive Q4-Zahlen 13:00 USA: AbbVie Q4-Zahlen 13:30 USA: General Dynamics Q4-Zahlen 14:30 USA: Chevron Q4-Zahlen

14:30 USA: BIP Q4/16 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 12/16 14:30 USA: Privater Konsum Q4/16 (vorab) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 01/17 (2. Umfrage)

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE EU: S&P Ratingergebnis Slowakei

EU: Moody's Ratingergebnis Finnland, Großbritannien EU: Fitch Ratingergebnis Kroatien, Dänemark, Spanien EU: DBRS Ratingergebnis Deutschland D: SMA Solar - Kapitalmarkttag mit Bekanntgabe des vorläufigen Finanzergebnisses 2016 sowie Umsatz- und Ergebnisprognose für 2017

USA: Air Products & Chemicals Q1-Zahlen USA: American Airlines Q4-Zahlen USA: Honeywell Q4-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Pk Allianz zur Vorstellung einer europäischen Studie zu Geld und Finanzbildung: "Wann wird der Groschen fallen?" Annamaria Lusardi und Brigitte Miksa, Leiterin Allianz International Pensions, stellen

die Ergebnisse vor, Frankfurt EU: Treffen der EU-Finanzminister

10:00 D: Europäische Zentralbank (EZB) und Bundesbank veröffentlichen Falschgeldzahlen 2016

HINWEIS CHN: Feiertag, Börse geschlossen

