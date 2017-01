Düsseldorf (ots) - Vier von fünf Schulen in NRW haben keinen Zugang zu schnellem Internet. Das ist das Zwischenergebnis einer Studie im Auftrag der Medienberatung NRW, über die die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Montagsausgabe) berichtet. Demnach verfügen 82 Prozent der Schulen über einen Anschluss mit einer Geschwindigkeit von weniger als 50 Megabit pro Sekunde. Dieser Wert gilt als Minimalziel der Bundes- und der Landesregierung beim Breitbandausbau. Viele der rund 6000 Schulen in NRW sind offenbar noch mit alten Kupferleitungen angeschlossen. Nur 12,5 Prozent der Schulen in NRW verfügen demnach über einen besonders schnellen Glasfaseranschluss, bei den Berufskollegs sind es 33 Prozent.



Die Medienberatung NRW der beiden NRW-Landschaftsverbände (Rheinland und Westfalen-Lippe) soll im Auftrag der Landesregierung Schulen und Schulträger unterstützen.



www.rp-online.de



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621