Moneycab.com: Herr Braunschweiler, im letzten Jahr stieg der Hörgeräteumsatz um 6.6 Prozent, gemessen in lokalen Währungen. Bei den Implantaten ging es aber um 2,4 Prozent rückwärts, obwohl man sich doch da die grössten Wachstumsraten verspricht. Was muss sich trotz der im ersten Halbjahr 2016/17 eingetretenen steten Wachstumsbeschleunigung ändern?

Lukas Braunschweiler: Unser Halbjahresergebnis 2016/17 zeigt, dass wir eine starke Grundlage für weiteres Wachstum haben, mit einem klaren Fokus auf die langfristige Umsetzung unserer Strategie. Wir haben eine Reihe von innovativen Hörlösungen eingeführt, welche von unseren Kunden hervorragend aufgenommen worden sind. So zum Beispiel Audéo B-R - das wiederaufladbare Hörgerät von Phonak mit der kürzesten Ladezeit und der längsten Laufzeit, das jemals gebaut wurde - oder Naída Link, das weltweit erste Hörgerät, welches speziell für den Einsatz mit einem Cochlea-Implantat-System entwickelt wurde. Unsere attraktive Produktpipeline bildet ein starkes Fundament für den weiteren Erfolg. Ausserdem werden wir im Bereich Retail zunehmend Synergien nutzen, die sich aus der Übernahme von AudioNova ergeben.

Mit der Übernahme des holländischen Hörgeräte-Retailunternehmens AudioNova geht Sonova konsequent den Weg der vertikalen Integration weiter. Welche betriebswirtschaftliche Kennzahl ist für Sie bei einem solchen Zukauf der grösste Treiber?

Nach dieser Akquisition wird jedes siebte Hörgerät, das wir produzieren, über unsere Ladentische gehen. Das wird an die 40 Prozent des Umsatzes beisteuern und sichert uns Profitabilität und die Marge in diesem Vertriebskanal. Die Nähe zu den Endkunden ist für uns sehr wichtig, wir wollen ihnen durch professionellen Service und individuell abgestimmte Hörlösungen einen echten Mehrwert bieten.

Geht man davon aus, dass nur ein Sechstel aller Schwerhörigen Hilfe in Anspruch nimmt, bietet der weltweite Markt für Hörlösungen ja genug Potential. Neben Sonova teilen sich noch William Demant und Siemens (Sivantos) die Marktführerschaft. Wie differenzieren Sie sich von diesen beiden Grosskonkurrenten im Detail?

Wir haben bereits erfolgreich eine Reihe wichtiger Schritte bei der Umsetzung hin zu unserem voll integrierten Geschäftsmodell unternommen, das so einmalig in der Branche ist. Neben unserer klaren Retailausrichtung verfügen wir über eine attraktive Produktpipeline mit einem der umfassendsten Portfolios in der Industrie - von Hörgeräten zu Cochlea-Implantaten bis hin zu drahtlosen Kommunikationslösungen. Um den speziellen Bedürfnissen unserer Kunden noch besser gerecht zu werden, entwickeln wir unsere Technologien ständig weiter. Unsere hohe Innovationskraft zeigt sich an der Tatsache, dass Produkte, die weniger als zwei Jahre alt sind, bei uns rund zwei Drittel der aktuellen Hörgeräteverkäufe ausmachen.

Ist eine EBITA-Marge wie gegen Ende des letzten Jahrzehntes von fast 30 Prozent noch jemals erträumbar?

Diese Marge wurde in einem viel attraktiveren Währungsumfeld erzielt. Nach der Aufhebung des Euro-Mindestkurses 2015 verteuerte sich der Franken auf einen Schlag um fast 20 Prozent. Ausserdem führen der Einstieg in das Geschäft mit Cochlea-Implantaten und ...

