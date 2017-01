Warum Direktinvestments in Aktien sinnvoller sind

Die letzten größeren Börsenkorrekturen haben vor allem eines gezeigt: Die zunehmende Fixierung vieler Anleger auf Fonds und vor allem ETFs hat auch einen Nachteil: Fallen die Märkte, müssen diese reagieren und Aktien verkaufen und verstärken so den Druck auf die Kurse nach unten. Die Finanzaufsicht reagiert mit Regulierung - Anleger sollten sich dem aber komplett entziehen.

Egal ob aktiv gemanagter Fonds oder passiver ETF: Wenn die Märkte nach unten gehen, ziehen die Anleger Geld ab, in der Folge müssen die Fonds ihrerseits reagieren. Zu den sowieso erfolgten Verkäufen aufgrund des Kursereignisses, kommen noch die Verkäufe aufgrund des abfließenden Geldes dazu. Da in einer solchen Situation aber dann nicht nur Einzelwerte verkauft werden, sondern die gesamte Bandbreite des Marktes losgeschlagen wird, kommt auch der Gesamtmarkt in die Bredouille.

