Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TARIFEINHEIT - Das Bundesverfassungsgericht bereitet eine Entscheidung mit großer Tragweite für Gewerkschaften, Arbeitgeber und das Tarifvertragssystem in Deutschland vor: Folgt es den Beschwerden mehrerer Gewerkschaften gegen das sogenannte Tarifeinheitsgesetz, das die große Koalition 2015 beschlossen hat, dann werden Berufsverbände wie die der Piloten, Lokführer oder Krankenhausärzte bald mehr Macht haben, ihre Interessen durchzusetzen. Nach Überzeugung der Arbeitgeber, allen voran in der Industrie, wäre eine solche Entwicklung fatal. Sie schlagen der IG Metall nun eine engere Zusammenarbeit zur Stärkung der Flächentarifverträge vor. "Ein geordneter Tariffrieden zählt zu den Grundvoraussetzungen für den Erfolg eines Unternehmens", sagte der Familienunternehmer und Präsident der Metall-Arbeitgeber in Nordrhein-Westfalen, Arndt Kirchhoff. (FAZ S. 17)

TARIFEINHEIT -- Unmittelbar vor der mündlichen Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts zum umstrittenen Tarifeinheitsgesetz demonstrieren die Gegner des Gesetzes Optimismus. Der Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Rudolf Henke, sagte, er sei zuversichtlich, dass Karlsruhe das Gesetz kippen werde. "Unseren Eilantrag zur sofortigen Aussetzung des Gesetzes hat das Verfassungsgericht zwar Ende 2015 abgelehnt, zugleich aber gewichtige Nachteile anerkannt und auf die Grundsatzentscheidung im Hauptsacheverfahren verwiesen", so Henke. Das Bundesverfassungsgericht verhandelt am Dienstag und Mittwoch über das im Juli 2015 in Kraft getretene Gesetz. Dem Ersten Senat liegen Verfassungsbeschwerden vom Marburger Buund sowie vom Beamtenbund dbb, der Luftverkehrsgewerkschaft Ufo, der Vereinigung Cockpit und Verdi vor. (Südwest Presse)

ALTERSARMUT -- In der Debatte um die Bekämpfung von Altersarmut hat die Rentenversicherung vor falschen Strategien gewarnt: Selbst eine ganz erhebliche Erhöhung des gesetzlichen Rentenniveaus würde bei zwei Drittel der heute von Altersarmut Betroffenen nicht dazu führen, dass sie auf ein Einkommen oberhalb des Grundsicherungsanspruchs kämen, heißt es in einem Schreiben der Deutschen Rentenversicherung Bund an den Bundestag. Die Behörde beruft sich auf eine von ihr geförderte, aktuelle Studie: Danach beziehen rund 24 Prozent der heutigen Empfänger von Grundsicherung im Alter überhaupt keine Rente aus der gesetzlichen Versicherung. Weitere 40 Prozent der Betroffenen erhalten demnach eine gesetzliche Rente von weniger als 400 Euro. (Funke Mediengruppe)

GRUNDERWERBSTEUER - Wer ein Haus oder eine Wohnung kauft, muss immer mehr dafür bezahlen. Das liegt an steigenden Immobilienpreisen, aber auch an der Steuer auf den Grunderwerb, die viele Bundesländer drastisch erhöht haben. Eine Sonderregel benachteiligt dabei ausgerechnet Länder, die ihre Bürger weniger belasten. So muss Bayern eine halbe Milliarde Euro mehr beim Länderfinanzausgleich zahlen, wie das Institut für Weltwirtschaft ausgerechnet hat. Wie hoch die offizielle Finanzkraft eines Landes ist, auf der die Zahlungen basieren, richtet sich nicht nach den tatsächlichen Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer. Sondern nach fiktiven Einnahmen aus dem Durchschnittssatz aller Länder, rund fünf Prozent. Auf diese Weise wird Bayern künstlich reich gerechnet, es verlangt ja nur 3,5 Prozent. (SZ S. 17)

FRACHTSCHIFFE - Deutsche Frachtschiffe verlieren zunehmen an Gewicht. Laut einer Analyse von Vessels Value ist Deutschland, gemessen am Wert seiner Handelsschiffsflotte, von der Position vier auf Rang sechs abgerutscht. (Welt S. 11)

RUSSLAND - Russland hat die Abhängigkeit von Öl und Gas gesenkt. Der Anteil des Öl- und Gassektors am Bruttoinlandsprodukt habe zwischen den Jahren 2014 und 2016 von 9,6 Prozent auf 5,8 Prozent abgenommen, sagte Russlands Finanzminister Anton Siluanow. Jetzt wittern andere Branchen Morgenluft. (Welt S. 10)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/jhe

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2017 00:13 ET (05:13 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.