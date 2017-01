Ad-hoc Mitteilung: Vorläufige Finanzkennzahlen 2016 (ungeprüft), Gewinnerwartung

Interroll erzielt Rekordwerte

23. Januar 2017, Sant'Antonino, Schweiz. Der Fördertechnikspezialist Interroll setzt 2016 seine Wachstumsstrategie erfolgreich fort und erzielt Rekordwerte: Der Auftragseingang erreicht CHF 405,2 Mio. (+5.2% zum Vorjahr) und der Nettoumsatz CHF 401,5 Mio. (+11.3%).

Das operative Ergebnis (EBITDA) wird um mindestens 10% und der Reingewinn um mindestens 20% über dem Vorjahr erwartet.

Der Auftragseingang 2016 lag mit CHF 405,2 Mio. um 5.2% über dem Vorjahreswert (+4.4% in lokalen Währungen). Damit wurde der höchste Bestelleingang in der Unternehmensgeschichte registriert.

Getragen von einem besonders starken 4. Quartal 2016 stieg der Nettoumsatz in Berichtswährung um 11.3% auf CHF 401,5 Mio. (+10.4% in lokalen Währungen), was ebenfalls einem Firmenrekordwert entspricht.

Das organische Umsatzwachstum steuerte 11.2% bei.

Neue Höchststände auch bei den Resultaten erwartet

Das operative Ergebnis (EBITDA) soll um mindestens 10% und der Reingewinn um mindestens 20% über dem Vorjahr liegen. Die Resultatverbesserungen erklären sich hauptsächlich aus dem höheren Nettoumsatz, einer hohen Kosten- und Investitionsdisziplin sowie konzernweit realisierten Produktivitätsverbesserungen.

Der Geschäftsbericht 2016 mit den endgültigen Ergebnissen wird anlässlich der Bilanzmedienkonferenz am 24. März 2017 in Zürich präsentiert.

Mit dem Rekordbestelleingang ist die Gruppe gut ins Geschäftsjahr 2017 gestartet. Neue innovative Produkte, effizientes Entwicklungs- und Fertigungswissen sowie eine starke globale Marktposition in dynamisch wachsenden Endmärkten der internen Logistik stützen die weiteren Wachstumsaussichten bei Interroll.

Finanzkalender 2017

23.01. Vorläufige Finanzkennzahlen 2016 (ungeprüft)

24.03. Veröffentlichung Geschäftsbericht 2016 und Bilanzmedienkonferenz

12.05. Generalversammlung

04.08. Veröffentlichung Halbjahresbericht 2017 und Web Conference (in English)

Interroll Aktie

Die Namensaktien der Interroll Holding AG werden im Main Standard der SIX Swiss Exchange unter der Valorennummer 637289 gehandelt

Interroll Profil

Die Interroll Gruppe ist ein weltweit führender Hersteller von hochqualitativen Schlüsselprodukten und Dienstleistungen für die innerbetriebliche Logistik. Das Unternehmen beliefert rund 23.000 Kunden (Systemintegratoren und Anlagenbauer) weltweit mit einem breiten Sortiment in den vier Produktgruppen "Rollers" (Förderrollen), "Drives" (Motoren und Antriebe für Förderanlagen), "Conveyors & Sorters" (Förderer & Sorter) sowie "Pallet & Carton Flow" (Fliesslager). Kernindustrien sind Kurier-, Express- und Postdienste, Flughäfen, die Lebensmittelverarbeitung sowie Distribution und weitere Industrien. Interroll-Produkte sind unter anderem im Einsatz bei führenden Weltmarken wie Amazon, Bosch, Coca-Cola, Coop, DHL, FedEx, Peugeot, PepsiCo, Procter & Gamble, Siemens, Walmart oder Yamaha. Interroll engagiert sich in globalen Forschungsprojekten im Bereich der Logistikeffizienz und unterstützt Industrieverbände aktiv bei der Entwicklung von Normen. Mit Hauptsitz in Sant'Antonino, Schweiz, verfügt Interroll über ein weltweites Netzwerk von 32 Unternehmungen mit rund 2.000 Mitarbeitenden. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und ist seit 1997 an der SIX Swiss Exchange gelistet und im SPI Index vertreten.