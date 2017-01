Guten Morgen,

bisher ist noch keine Entscheidung gefallen, der DAX pendelt weiter in seiner ewigen Spanne zwischen 11.500 und 11.630 Punkten. Vielleicht folgt heute der Ausbruch über 11.630 Punkte. Aber nach oben ist der Spielraum so oder so begrenzt. Vielleicht kommen noch 11.800 Punkte, aber das sind doch keine Kaufkurse.

Saisonal sollte der DAX Ende Januar und im Februar schwächer tendieren. Nach einer Korrektur bieten sich neue Kaufgelegenheiten. Ansonsten würde sich über 11.650 Punkten nur ein Hedge anbieten, keine reine Long-Position.

Die Indikatorenlage ist ebenfalls weiter eingetrübt und zeigt short an. Der Monatschart mahnt auch. Und in den USA kommt der S&P500 nicht vom Fleck. Manchmal ist Börse sehr zäh, trotzdem sollte man sich nicht zu Aktionismus verleiten lassen. Abgerechnet wird am Jahresende....

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Long-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 11.630 Punkten, nachbörslich bei 11.619 Punkten.

Solange 11.630 Punkte halten, ist verstärkt mit nachgebenden Kursen zu rechnen.

Nach unten warten die Korrekturmarken von 11.250 und 11.000 Punkten, sowie das offene Gap bei 10.800 Punkten.

Bei einem Ausbruch über 11.630/11.650 Punkte ist ein Anstieg bis 11.800 Punkte wahrscheinlich, danach dann Kursrückgang erwartet.

Long-Hedge für Short-Positionen seit 11.000 Punkten ab 11.650 Punkten sinnvoll.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Seitwärts bis Ende Januar, ab Ende Januar bis Ende Februar nachgebend.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Seitwärts bis Ende Januar, ab Ende Januar bis Ende Februar nachgebend.

Börsenindikator (Januar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (etwa 11.750 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur bis 10.800 Punkte einleiten.

Sentiment

DAX (Woche 04)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, deutet auf fallende Kurse hin.

USA ...

