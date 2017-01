The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.01.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.01.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA YEB9 XFRA DE000A1EWEK3 K.F.W.ANL.V.11/2017 BD00 BON EUR N

CA BND1 XFRA DE000A1MLSH5 BD.LAENDER 39 LSA 12/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CB0BWW0 COBA IS S.343 14/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ31PH6 COBA 6Y RATCHET 11/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBB59R8 DEKABANK DGZ IHS.785 ZFL BD00 BON EUR N

CA SZ1D XFRA FR0012817526 SUEZ 15/17 FLR MTN BD00 BON EUR N

CA A40D XFRA FR0013141090 AXA BK EUROPE 16/26FLRMTN BD00 BON EUR N

CA FV9H XFRA ES0414970295 CAIXABANK 06/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA US669827FT96 NOVA SCOTIA PROV. 07/17 BD01 BON USD N

CA XFRA US87425EAJ29 REPSOL OIL + GAS CDA 2037 BD01 BON USD N

CA XFRA US912796KE89 US TREASURY BILL 01/26/17 BD01 BON USD N

CA XFRA USC04614AA82 ALAMOS GOLD 14/20 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0571028298 SWED.EXP. CRED. 11/17 MTN BD01 BON BRL N

CA XFRA XS0283199247 KRED.F.WIED.07/17 MTN TN BD02 BON TRY N

CA XFRA XS0283808797 PRINC.FIN.GL.FDG 07/17MTN BD02 BON EUR N

CA KTFE XFRA XS1003251011 MONDELEZ INTL 13/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1069662812 GLASSTANK 14/19 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1172874320 LDKRBK.BAD.W.MTN 15/17 DL BD02 BON USD N