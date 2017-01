FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.01.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH4NS9 HSH NORDBANK MZC 1 14/19 0.000 %

XFRA DE000HSH40J4 HSH NORDBANK MZC 14 15/26 0.000 %

XFRA DE000HSH4NT7 HSH NORDBANK MZC 2 14/21 0.001 %

XFRA DE000HSH4WB6 HSH NORDBANK KK1 15/21 0.003 %

XFRA DE000HSH4NQ3 HSH NORDBANK WM MZ 14/18 0.000 %

MSN XFRA US5717481023 MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1 0.320 EUR

LWE XFRA US5486611073 LOWE'S COS INC. DL-,50 0.329 EUR

BKO XFRA US09627J1025 BLUEROCK RESID.GR.REIT A 0.091 EUR

CXX XFRA US1890541097 CLOROX CO. DL 1 0.752 EUR

XFRA DE000HSH3529 HSH NORDBANK MZC 1 13/18 0.000 %

39Q XFRA SG1G55870362 LIAN BENG GROUP SD -,05 0.007 EUR

S8V XFRA MHY756381098 SEASPAN CORP. DL-,01 0.353 EUR

ENL XFRA IT0003128367 ENEL S.P.A. EO 1 0.090 EUR

S5V XFRA CA8002131008 SANDVINE CORP. 0.014 EUR

P5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.113 EUR

AQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD 0.123 EUR

XFRA DE000HLB1XS7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01A/15 0.001 %

XFRA DE000HLB1XT5 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01B/15 0.001 %

COG XFRA CA19239C1068 COGECO COMMUNI.SUB.VTG 0.302 EUR