FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.01.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.01.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

098 XFRA US46118H1041 INTRALINKS HLDGS DL -,001

XFRA CA0019673064 AMI RES INC.

XFRA CA92863Q2045 VOLCANIC METALS CORP.

GQTM XFRA MHY2109Q3096 DRYSHIPS INC. NEW DL-,01

7EL XFRA FR0012435121 ELIS S.A. EO 10