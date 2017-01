Ein Favorit, der seine Spitzenposition verteidigt, ein starkes Comeback und ein tiefer Absturz: Das Jahres-Ranking der zehn besten Marken Deutschlands ist nicht ohne Dramatik.

Ob eine Marke in der Gunst der Verbraucher steigt oder fällt, wird von vielen Dingen beeinflusst: Werbung, Schlagzeilen, Gespräche mit Bekannten und persönliche Erfahrungen mit der Marke gehören dazu. Jeden Tag befragen wir bei YouGov Verbraucher zu diesen Faktoren. Der dabei am empfindlichsten auf aktuelle Entwicklungen reagierende Messwert ist der Buzz. Er zeigt auf einer Skala von -100 bis +100 Punkten an, wie wohlwollend gerade über eine Marke geredet wird. Wir fragen Verbraucher: Falls Sie kürzlich etwas über diese Marke gehört haben, war das eher positiv oder eher negativ? Ein möglichst stark positiver Buzz ist also ein wichtiges Ziel von Markenkommunikation.

Zum Jahreswechsel haben wir ermittelt, welchen Marken das übergreifend in 2016 am besten gelungen ist. Die vollständigen Ergebnisse finden sich hier.

Top: Pflegeprodukte und Drogeriemärkte

Wie schon im Vorjahr erreicht Nivea mit Leichtigkeit den ersten Platz im Buzz Ranking. Die +18 Punkte manifestieren die Beständigkeit der Marke aus Hamburg. Man spricht gerne und viel über Nivea. Bemerkenswert ist, dass es dm, als Drogeriekette bei der man Nivea kaufen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...