Von Thomas Rossmann

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Überwiegend mit leichten Aufschlägen zeigen sich die Börsen in Ostasien zu Wochenbeginn. Weiterhin dominiere jedoch Unsicherheit, was die Präsidentschaft von Donald Trump bringen werde, sagt ein Händler. Dieser war am Freitag vereidigt worden. Während es in Schanghai und Hongkong aufwärts geht, fallen die Aktienkurse in Tokio mit einem festeren Yen zurück. Der Nikkei-225 gibt um 0,7 Prozent auf 19.010 Punkte nach. Hier zeigen gewohnheitsmäßig die Exportwerte die stärkste Reaktion und belasten mit ihren Abgaben das Sentiment. In Sydney, wo der Handel bereits beendet ist, fiel der S&P/ASX-200 um 0,8 Prozent zurück.

"Die Anleger warten weiter darauf, dass das Kaninchen aus dem Hut gezaubert wird", sagt Analyst Andrew Sullivan von Haitong International Securities mit Blick auf den neuen US-Präsidenten und die Erwartungen der Märkte. "Doch solange das Kaninchen nicht zu sehen ist, glauben die Leute auch nicht an Zauberei", so der Teilnehmer. Im Vorfeld zeigt sich ein erhöhtes Bedürfnis der Investoren nach Sicherheit, was sich in einem steigenden Yen und einem zulegenden Goldpreis niederschlägt.

Die Wall Street hatte am Freitag recht verhalten auf die erste Rede von Trump bei seiner Amtseinführung reagiert. In der US-Politik gelte künftig die Parole "nur Amerika zuerst", so Trump. Insgesamt waren die Aussagen jedoch nicht konkret genug, um an den Märkten größere Reaktionen hervorzurufen.

Sydney mit Abgaben

Die Börse in Sydney hat insgesamt fünf der vergangenen sieben Sitzungen mit Abgaben beendet. Markt-Stratege Chris Weston von IG spricht allerdings lediglich von einer Konsolidierung im weiter bestehenden Aufwärtstrend. Belastungsfaktor war aber auch das deutliche Minus von Brambles, die um 16 Prozent einbrachen. Der Logistiker warnte, dass das Gewinnwachstum im laufenden Jahr aufgrund der Entwicklung in den USA hinter den Erwartungen zurückbleiben könnte.

Der Schanghai-Composite legt dagegen um 0,4 Prozent auf 3.134 Punkte zu. Hier sorgt vor allem eine temporäre Liquiditätsspritze der Notenbank im Vorfeld des in der kommenden Woche anstehenden Neujahrsfestes für eine positive Stimmung. Zudem wurde der Yuan erstmals seit drei Handelstagen wieder höher gefixt. Die Anleger würden ihre Positionen auf einen steigenden Dollar weiter reduzieren, sagt ein Teilnehmer.

Der Greenback gibt auf breiter Front nach. Der Euro klettert in der Spitze bis auf 1,0750 Dollar und zum Yen fällt der Dollar bis auf 113,44 zurück, nachdem er im Tageshoch noch bei 114,65 Yen gelegen hatte. Den Druck führen Händler auf die Rede von Trump zurück, die recht unkonkret in Bezug auf Details der künftigen Politik der neuen Administration geblieben sei. "Sollten die protektionistischen Aussagen noch zunehmen, dann ist mit einer steigenden Risikoaversion und damit einem weiter fallenden Dollar zu rechnen", sagt ein Devisen-Händler. Aktuell notiert der Euro bei 1,0744 Dollar.

Der Preis für die Feinunze Gold steigt um 0,4 Prozent auf 1.216 Dollar und nähert sich damit wieder einem Zweimonatshoch an.

Wenig verändert zeigen sich die Ölpreise. Kaum Unterstützung kommt dabei von Aussagen der Opec vom Wochenende. In seinem Bemühen um eine Stabilisierung der Ölpreise ist das Erdöl-Kartell mit seinen Unterstützern wie beispielsweise Russland nach eigenen Angaben bereits gut vorangekommen. Allerdings machte die Opec weder Angaben zu ihrer aktuellen Fördermenge noch dazu, welchen Anteil Saudi-Arabien als größtes Opec-Förderland an der gesamten Fördersenkung hat, bzw. ob Saudi-Arabien womöglich zu geringe Fördersenkungen anderer Mitgliedsländer ausgleicht. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent gibt um 0,1 Prozent auf 55,45 Dollar nach.

Exportwerte und Versicherer in Tokio schwach

Der stärkere Yen drückt vor allem die Exportwerte in Tokio ins Minus. So geht es für Sony um 1,1 Prozent nach unten, Toyota verlieren 1,4 Prozent, und für die Aktie von Nissan geht es um 1,1 Prozent nach unten. Daneben zeigen sich aber auch die Aktien aus dem Versicherungssektor mit Abgaben. Der leichte Rendite-Rückgang drückt hier auf das Sentiment. Dai-ichi Life verlieren 1,8 Prozent, und T&D Holdings geben 1,5 Prozent nach.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.611,00 -0,77% -1,55% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.009,72 -0,67% -0,55% 07:00 Kospi (Seoul) 2.065,61 -0,35% +1,93% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.134,30 +0,36% +0,99% 08:00 CSI-300 (Schanghai/Shenzhen) 1.974,40 0% +1,35% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 22.899,27 +0,06% +4,22% 09:00 Taiex (Taiwan) 0,00 0% +0,84% 06:30 Straits-Times (Singapur) 3.022,05 +0,36% +4,90% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.673,29 +0,50% +1,92% 10:00 BSE (Mumbai) 0,00 0% +1,53% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8.45 Uhr % YTD EUR/USD 1,0744 +0,4% 1,0703 1,0676 +2,2% EUR/JPY 122,00 -0,4% 122,45 122,57 -0,8% EUR/GBP 0,8648 +0,0% 0,8646 0,8650 +1,5% GBP/USD 1,2424 +0,3% 1,2381 1,2343 +0,7% USD/JPY 113,52 -0,8% 114,40 114,81 -2,9% USD/KRW 1175,40 0% 1175,40 1172,21 -2,6% USD/CNY 6,8765 0% 6,8765 6,8744 -1,0% USD/CNH 6,8187 -0,3% 6,8388 6,8435 -2,2% USD/HKD 7,7577 -0,0% 7,7577 7,7581 +0,0% AUD/USD 0,7568 +0,1% 0,7560 0,7558 +4,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,16 0 -0,1% -0,06 -2,7% Brent/ICE 55,45 55,49 -0,1% -0,04 -2,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.215,56 1.210,38 +0,4% +5,19 +5,6% Silber (Spot) 17,18 17,09 +0,5% +0,09 +7,8% Platin (Spot) 981,65 978,95 +0,3% +2,70 +8,6% Kupfer-Future 2,66 2,63 +1,2% +0,03 +6,0% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/bam

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2017 01:05 ET (06:05 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.