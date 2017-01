In der ersten Vorwahlrunde um die Präsidentschaftskandidatur siegte Ex-Minister Hamon überraschend und trifft in der Stichwahl auf Ex-Premier Valls. Die beiden sind programmatisch allerdings unversöhnlich.

Frankreichs Sozialisten haben begonnen, einen Erben für Präsident François Hollande zu suchen und das ist nicht leicht. Die Wahlbeteiligung im ersten Wahlgang war mit rund zwei Millionen Wählern mäßig und passte zur Stimmung in der sozialistischen Partei. Die konservativen Republikaner hatten bei ihrer Vorwahl im November vier Millionen mobilisiert. Der unbeliebte Hollande rechnete sich keine Chancen aus und wollte nach einer Amtszeit nicht mehr antreten, das ist höchst ungewöhnlich. Überraschend gelangte Ex-Bildungsminister Benoît Hamon, der zum linken Flügel der Partei gehört, nach Hochrechnungen auf den ersten Platz. Für die Stichwahl am kommenden Sonntag qualifizierte sich auch Ex-Premierminister Manuel Valls, der Vertreter der rechten Sozialisten.

Hamon lag laut der Hochrechnungen mit rund 35 Prozent vor Valls mit 31 Prozent. Sieben Kandidaten waren angetreten, Valls, Ex-Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg, Hamon und Vincent Peillon, ebenfalls Ex-Bildungsminister. Außerdem der Grüne François de Rugy, Jean-Luc Bennahmias von der Demokratischen Front und Sylvia Pinel von der Radikalen Partei der Linken. Auf Platz drei landete Montebourg, der auch den linken Rand vertritt und eigentlich zusammen mit Valls als der Favorit galt.

Schon jetzt ist klar, dass Hamon in der Stichwahl von Montebourg unterstützt wird, was ihm einen Vorteil einbringt. Die beiden ähnlich sich in ihrer politischen Ansichten, beide hatten sich enttäuscht von Hollande abgewandt. Hamon betonte nach seinem Überraschungssieg der ersten Etappe: "Indem Sie mich an die Spitze gesetzt haben, haben Sie eine Botschaft der Hoffnung und der Erneuerung gesendet." Eine neue Ära für die Sozialisten könne anbrechen. Seine Fans jubelten bei seiner Wahlveranstaltung schon "Benoît Präsident". Hamon, der von vielen Sozialisten nur "der kleine Ben" genannt wurde, hat sich vom Außenseiter zum Favoriten der Sozialisten qualifiziert, was sehr an die Wahl der Republikaner erinnert. Dort galten Ex-Premier Alain Juppé und Ex-Präsident Nicolas Sarkozy als besonders aussichtsreich, doch der ehemalige Premierminister François Fillon ...

