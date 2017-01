Sant'Antonino - Die Interroll-Gruppe weist für das Geschäftsjahr 2016 ein Wachstum bei Umsatz und Auftragseingang aus. Das Ergebnis wird sowohl auf Stufe EBITDA als auch unter dem Strich höher erwartet.

Der Auftragseingang lag mit 405,2 Mio um 5,2% über dem Vorjahreswert, in lokalen Währungen resultierte ein Anstieg um 4,4%. Der Nettoumsatz nahm im Vergleich zum Vorjahr um 11% auf 401,5 Mio CHF zu (LW +10%), wie das in der Fördertechnik, Logistik und Automation tätige Unternehmen am Montag mitteilte.

Deutlich über den Erwartungen

Damit hat Interroll die Prognosen der Analysten klar übertroffen. ...

