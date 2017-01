FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag gestiegen. Am Morgen erreichte die Gemeinschaftswährung bei 1,0755 US-Dollar den höchsten Stand seit 8. Dezember. Zuletzt wurde der Euro bei 1,0747 Dollar gehandelt und damit etwa einen halben Cent höher als in der vergangenen Nacht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,0632 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter erklärten den Kursgewinn des Euro mit einer allgemeinen Dollarschwäche. Die amerikanische Währung stand am Morgen zu vielen anderen wichtigen Währungen unter Druck. Im Handelsverlauf stehen kaum Konjunkturdaten auf dem Programm, die für neue Impulse im Handel mit dem Euro sorgen könnten./jkr/fbr

ISIN EU0009652759

AXC0031 2017-01-23/07:58